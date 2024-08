Weil am Rhein: Eine neue Leiterin für das Pflegeheim Markgräflerland

Hans Kaufmann scheidet zum 1. Oktober aus den Diensten des Landkreises, der das Pflegeheim Markgräflerland an der Römerstraße in Weil am Rhein betreibt, aus und geht in den Ruhestand. „Ich bin sehr froh, dass wir Frau Stenzel gewinnen konnten“, sagte er beim Pressegespräch am Donnerstag. Froh zeigt er sich auch darüber, dass der Träger eine zweimonatige Übergangssituation ermöglicht hat. „Das ist nicht selbstverständlich – dem Haus aber angemessen“, meinte er. Die Einrichtung hat 208 Plätze. Natalie Stenzel sei schon „voll eingestiegen“.