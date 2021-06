Weil am Rhein Eine neue Meldeanlage für die Bibliothek

Weil am Rhein (mcf). Die Brandmelder in der Stadtbibliothek sind veraltet und nicht nach neuen Vorgaben angeschlossen. Außerdem fehlen Melder in den Büros und der Sakristei. Hinzu kommt, dass brandschutzrelevante Bauteile wie die Feuerwehrinformationszentrale, eine Blitzleuchte am Gebäude und ein fachgerecht außen angebrachter Schlüsselkasten nicht vorhanden sind. All diese Punkte hat die Feuerwehr bei der Überprüfung des technischen Zustands der Brandmeldeanlage in der Stadtbibliothek festgestellt.