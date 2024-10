Weil am Rhein: Eine regelmäßige Sprechstunde ist geplant

Interesse?

Ein Info-Treffen für Interessierte

zum neuen Projekt „Amt.Brief.Hilfe. Ehrenamtliche Behördenlots*innen“ findet am Donnerstag, 14. November, im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße 3 in Weil am Rhein statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Vorab

können auch schon Fragen unter Tel. 0160/9518 3247 oder per E-Mail christine.wondrak-brunen@caritas-loerrach.de gestellt und besprochen werden.