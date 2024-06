Seit das Gebäude von der Oma über die Mutter an Carole Enderlin übergeben wurde, war es deren Traum, irgendwann ihr eigenes Schneideratelier in diesem geschichtsträchtigen Gebäude zu verwirklichen. Aber bis dahin war der Weg in jeder Hinsicht noch steinig und weit.

Aus einem Hobby wird ein Beruf

Bereits im Alter von 16 Jahren gab es für Carole nur einen Beruf, der für sie in Frage kam, und zwar den einer Schneiderin mit bestmöglicher Ausbildung. 2014 begann sie mit ihrer dreijährigen Ausbildung in Ravensburg mit gleichzeitiger Ausbildungsstelle in Friedrichshafen. Es war ein Spießrutenlauf, überhaupt eine gute Stelle als Lehrtochter zu finden, vor allem mit ihren nur 16 Jahren. Doch ihr Temperament und auch der Wille, diese Ausbildung zu durchlaufen, zahlten sich aus. In den harten Lehrjahren sammelte sie reiche und wertvolle Berufserfahrung. Ihre Motivation führte sie weiter zum begehrten Meistertitel, welchen sie sich in Metzingen erwarb und damit verbunden auch optimale fachliche Qualifikationen.