Weil am Rhein Eine Sporttasche mit 57 700 Euro

Weil am Rhein . Am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn hat kürzlich ein Kontrollteam einen 38-jährigen Mann mit Wohnsitz in Südhessen bei der Ausreise aus Deutschland in die Schweiz angehalten, so die Pressemitteilung des Hauptzollamts Lörrach. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden in einer Sporttasche mehrere Bündel aus 100- und 200-Euro-Banknoten, insgesamt 57 700 Euro, gefunden, die er nicht angemeldet hatte.