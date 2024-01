Weil am Rhein: Eine Spurensuche auf der LGS

Menschen in Grün

Rund 150 Betriebe der Region hatten Aufträge erhalten und etwa 200 Arbeitsplätze waren in diesem Jahr temporär geschaffen worden. OB Willmann präzisierte: 55 Millionen Mark seien investiert worden, 28 Millionen Mark an Zuschüssen gekommen. Acht Millionen Mark hatte die Landesregierung für die sogenannten flankierenden Maßnahmen in der Stadt bezuschusst.

Ausbau der Infrastruktur

Denn für die Ausrichter-Städte einer Gartenschau steht nicht nur das werbeträchtige Ereignis im Fokus, sondern die Tatsache, dass viele weitere flankierende Maßnahmen in der Prioritätenliste des Landes und des Bundes ganz nach oben rutschen. Der Bau der Zollfreien Straße bis nach Riehen und der Bau der Bundesstraße als Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, mit Leistungen von rund 34 Millionen Mark, die Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Bereich Käppelematt, die Verlegung der Stadtgärtnerei und der Bau des Wasserwerks in das Herz des Dreiländergartens, die Einrichtung eines Trinationalen Umweltzentrums, zu dem die EU eine Million zugeschossen hatte, die Sanierung der Gartenstadt mit Mitteln aus dem Denkmalschutz – diese Maßnahmen müssen auch im Zusammenhang mit dem Projekt gesehen werden, das raumplanerisch aus einem unstrukturiert wirkenden Gelände südlich der Gartenstadt einen öffentlichen zugänglichen Park als Ergänzung der grünen Lunge zwischen den Langen Erlen über das Mattfeld bis zum Stadtrand geschaffen hatte.

Das Festivalzelt des SWR.

Im Jahr 1992 wurden in einem Bauforum der Stadt Weil am Rhein zur Thematik „Stadt-Natur Stadtnatur“ die Standortmerkmale für den Park und die Gartenschau im Jahr 1999 erarbeitet. In einem Workshop mit bekannten Landschaftsarchitekten und Städteplanern sowie auch Vertretern der Stadt wurde unter dem Motto „Kunst folgt Kiesabbau“ von Dieter Kienast der neue Park als Pendant zum architektonisch kunstvollen Vitra-Komplex im Norden der Stadt gesehen.

Fortschritt für das Stadtbild

Über einen Weg mit unterschiedlichen Stationen im Stadtgebiet zu besonderen städtebaulichen Aufgabenfeldern hätte ursprünglich auch für die Bürger ein erlebbarer Zusammenhang zwischen den spektakulären Bauten von Vitra und einem landschaftlich-architektonisch innovativen Gebiet hergestellt werden sollen. Dieses Wegekonzept bildete die Grundlage für die Auslobung des Wettbewerbs zur Landesgartenschau, dessen Ergebnis durch die Arbeit der Landschaftsarchitekten Krupp, Losert und Partner aus Denzlingen städtebaulich nutzbare Vorschläge enthielt, die die Stadtentwicklung stark beeinflussen sollte.

Kunst auf der Schau

Aus zeitlichen wie auch finanziellen Erwägungen war das Wegeprojekt vom Stadteingang Nord mit der Vitra-Architektur zum Parkgelände im kurzen verbleibenden Zeitraum nicht umsetzungsfähig. Lediglich die Umgestaltungen in der Innenstadt mit dem Umbau der Hauptstraße und in der denkmalgeschützten Gartenstadt Leopoldshöhe wurden realisiert. Das Kulturamt nahm die Ideen mit dem Konzept „Kunst Hauptstraße“ auf, für das damals zunächst über einen trinationalen Wettbewerb ein „Regio-Kunstweg“ von Basel über das Mattfeld und über den Schlaichturm bis zur Hauptstraße realisiert wurde.

Wie die Brücke über S-Bahn und Zollfreie mit dem Turm, der an die Doppelhelix-Form der biologischen DNA erinnert, war der Hadidbau als Architekturfanal ein spektakulärer Landespavillon. Wegen der Folgekosten auch umstritten, hat der erste öffentliche Auftrag für den späteren Weltstar Zaha Hadid und die Architekten Patrik Schumacher, Roger Mayer und Peter Bährle doch für ein internationales Renommee gesorgt, das die Stadt mit dem Label „Architektur und Design“ nicht nur auf den Vitra Campus bezieht. Als Konzept bot sich eine Zeitreise durch die Geschichte des Garten- und vor allem Landschaftsbaus mit futuristischen Konzepten von italienischen und französischen Planern, spektakuläre Bauten und eine ganzheitliche und ökologisch aufgeschlossene Auswahl wunderschöner Pflanzengattungen vom Blauglockenbaum bis zur Wildrose an, sondern auch eine grenzüberschreitende Kunstauswahl, die eine Tageszeitung jubeln ließ: „Soviel Kunst war nie auf einer Landesgartenschau!“

Vieles davon ist geblieben – wie der Phönix von Max Sauk im Eingangsbereich oder die begehbare Sonnenuhr von Minka Strickstrock und Erika Seifert-Weissmann im Rasenoval und „Haut-Hülle-nah“ von Reinhard Bombsch vor dem Kieswerk, das nach dem Millenium durch die Atelier-Galerie von Volker Scheurer und Ania Dziezewska und vielen Projekten der Künstler während der Kieswerk-Festivals ein belebter und ständig erneuerter öffentlicher Kunstraum blieb. Genauso wie das Trinationale Umweltzentrum als Schnittpunkt von rund 60 Umweltverbänden und vielen Bildungsaktivitäten oder die beiden beispielhaften Spielplätze Tatzelwurm und Kies-Spielplatz.

Andere einmalige und temporäre Projekte sind längst wieder verschwunden. Wie die vielen Holzwächter des Baslers Stefan Hübscher, die Beiträge bekannter Künstler wie Bettina Eichin oder Jürgen Brodwolf und Willi Weiner. Oder die bunte Holzstadt von Hansjörg Palm.

Das Programm brachte neue Highlights nach Weil am Rhein: Die Prinzen, die Ärzte, das Festival der Spielleute, zwei afrikanische Nächte und viele weitere Events in Kooperation mit dem SWR oder dem Stimmen-Festival und Event-Agenturen. Und Großprojekte Weiler Vereine und Künstler, die alle eingeladen waren, sich zu beteiligen. Es folgte ein bewegender Abschied mit einem feurigen Kienbäse-Umzug und einem Bodenfeuerwerk am 17. Oktober – nach 185 Tagen illustrer Unterhaltung, aber auch so viel bürgerschaftlicher Teilhabe wie nie zuvor bei einer Gartenschau.