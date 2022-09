Weil am Rhein Eine Turmuhr für die Stadtbibliothek

„Heute ist das unvorstellbar, wo wir alle Smartwatches oder batteriebetriebene Chronographen tragen“, fand Bürgermeister Martin Gruner bei der Übergabe.

Dass sich die Weiler mit der ehemaligen Kirche St. Paul und Peter noch immer sehr identifizieren, erklärte die Leiterin der Stadtbibliothek, Ellen Benz, bei der offiziellen Übergabe. Noch heute kämen ab und an Menschen, die früher Messdiener gewesen seien, vorbei, um sich die Örtlichkeit genauer anzuschauen. Und die eine oder andere Mail erhalte sie auch, wenn die aktuelle Kirchturmuhr falsch gehe.

Die Geschichte einer Uhr

Bekannt ist, dass die mechanische Turmuhr am 15. Mai 1913 von der Gemeinde Weil beim namhaften Turmuhrenhersteller B. Schneider Söhne in Schonach zum Preis von 830 Reichsmark gekauft wurde. Grundlage des Kaufs, den der Gemeinderat beschloss, war das Angebot der Schwarzwälder Firma vom 4. September 1912. Ein Jahr später, nämlich am 8. September 1913, wurde die Uhr geliefert und dann im Kirchturm installiert.

Die mechanische Turmuhr bestand aus drei Elementen: Das Gehwerk sorgte in der Mitte für den Antrieb der Zeiger an den Außenzifferblättern und das Auslösen der Schlagwerke. Das linke Schlagwerk löste die Viertelstundenschläge und das rechte die Stundenschläge aus. Ein Pendel hinten an der Uhr war der Gangregler und für die Zeitmessung zuständig. Für eine Halbschwingung benötigte das Pendel exakt eine Sekunde.

Jedes der Werke wurde durch ein eigenes Gewicht angetrieben. Die Gangdauer betrug 30 Stunden. Sprich: Die Uhr musste jeden Tag aufgezogen werden, sonst blieb sie stehen. Das war vielen wohl zu aufwendig, und so wurden in den 1960er Jahren vielfach die alten mechanischen gegen elektrische Varianten ausgetauscht.

Als man das Uhrwerk jüngst im früheren Altarraum der Kirche in einem Seitengewölbe des ehemaligen Kirchenschiffs anbringen wollte, erwies sich das Mauerwerk als zu inhomogen. An der Rückseite der Wand mussten Ankerplatten angebracht werden, an denen das Tragkonsol mit Uhrwerk befestigt wurde. So kann die Uhr nun sicher bewundert werden.

Die gewählte Art der Präsentation, so machte Wolfram Schneider vom Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz deutlich, erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Uhrenbestandteile: „Sie zeigt vielmehr als Artefakt das Getriebe mit Ziffernblatt als Herzstück des Uhrwerkes.“ Die Hängung im Seitengewölbe des Kirchenschiffs verleihe dem Exponat Würde.

Langlebige Mechanik

Thomas Schneider, Geschäftsführer der Nachfolgefirma Schneider Turmuhren und Glockentechnik GmbH, der bei der offiziellen Übergabe vor Ort war, erinnerte an die lange Lebensdauer dieser mechanischen Meisterwerke, deren Verschleiß doch sehr gering sei.

„Wir freuen uns sehr über diese Schenkung“, meinte Bürgermeister Martin Gruner und zeigte sich glücklich, dass man dieses Exemplar an historischer Stelle der Öffentlichkeit präsentieren könne. Ines Fritz war es wichtig gewesen, dass die Uhren ihres Vaters Abnehmer gefunden haben, die dieses Stück Handwerkskunst zu schätzen wissen, erklärte die Spenderin. Freude bereite ihr indes auch der Ausstellungsort: „Die Uhr ist dahin zurückgekehrt, wo sie lange Zeit beheimatet war.“ Das stimmte auch den Turmuhrenexperten Frieder Spohn freudig.

Ihn und Walter Fritz verband das gemeinsame Hobby, und Spohn war es auch, der Ines Fritz bei der Auflösung der Sammlung unterstützte. Über den ehemaligen Ersten Bürgermeister der Stadt, Christoph Huber, Spohns Nachbarn in Eimeldingen, kam der Kontakt mit dem Weiler Rathaus zustande. 109 Jahre – fast auf den Tag genau nach der Auslieferung – ist das Uhrwerk nun offiziell erneut der Stadt Weil am Rhein übergeben worden – ein echter Blickfang in der Stadtbibliothek.