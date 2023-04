Weil am Rhein Eine Visitenkarte für die Kunst in Weil

Menschliche Haltungen sind auch das Thema von Beate Fahrnländer, die mit Acryl und Öl auf Leinwand faszinierte Porträtstudien in ihrem jeweiligen sozialen Kontext beschreibt. Dorothee Rothbrust gelingt dies mit ihren farbigen „Lotterweibern“ skulptural und malerisch ganz anders. Ihre Frauen werden durch Farben und Ausdruck aus statischer Positur befreit und lebendig.

Räume und organische Strukturen sind dagegen Themen von Maritta Winter und Volker Bessel. Allerdings in einem sichtbaren Spannungsverhältnis. „Rückzug“ und „Poesie der Technik“ lauten die Themen des einstigen Architekten Volker Bessel seit der Pandemie. Mit Acrylfarben geht er den innewohnenden Strukturen seiner Natur-Beobachtungen auf den Grund. Fließende Übergänge lässt Maritta Winter in ihren Bronze- Aluminium- oder Gipsstrukturen zu organischen Prozessen wachsen, in ihren Bildern spielen Farben mit Formen und Linien und erzeugen den schwebenden Zustand der Veränderung.

Solche Momente halten vier von 60 künstlerisch motivierten Mitgliedern der Fotografischen Gesellschaft fest, die in ihrem Atelier Ausstellungen und Workshops organisieren. Rolf Heesel, Reinhard Huber, Siglinde und Bernhard Wißgott sind nicht nur Beobachter von Stimmungen, Strukturen und Wahrnehmungen, sondern auch Arrangeure der vermeintlichen Wirklichkeit, deren Poesie im gezielten Ausschnitt oder der Intuition des magischen Augenblicks besteht.

Der Zauber des Motivs lässt Isa Schäfer in ihren Stillleben, Landschaften oder Fragmenten abstrakt und wieder gegenständlich werden. Sie nutzt dafür je nach Motiv vor allem Öl, aber auch andere Maltechniken. Ganz dem akademischen Realismus verhaftet sind die naturalistischen Porträts von Menschen und Objekten bei Gabrielle Krueger, der Ateliersprecherin des Kesselhauses. Den französischen Gourmets unter den Besuchern bietet sie einen Marktbesuch mit Früchten oder Tieren an, die nicht nur visuelle Sinne ansprechen. Ein Festmahl unterschiedlicher Geschmacksrichtungen ist die gesamte Ausstellung. Und damit eine opulente Visitenkarte für die Kunst in Weil am Rhein.

Das Schöne im Alltäglichen

Dazu bräuchte es keine Verpackungen. Aber der Instrumentenbauer und -restaurator Markus Voellmy steuert „Tara – die Kunst der Verpackung“ bei. Und öffnet damit den Blick für die Schönheit alltäglicher Objekte.

Öffnungszeiten

Ausstellung

„Kunst am Rhein/D’une rive à l’autre #3“ mit Werken der Ateliergruppe Kesselhaus ist bis zum 25. Mai von Dienstag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 17 Uhr (außer 18. bis 21. Mai) im Kulturzentrum Le Triangle, 3, rue de St. Louis in Huningue zu sehen.