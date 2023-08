Weil am Rhein Eine Woche wie im Zirkus

Und so gebe es auch Kinder, die schon öfter dabei waren, berichtet Goetz. So ist eine Neunjährige aus Weil zum zweiten Mal dabei. „Dass ich so viel Sport machen kann und auch Sachen, die man nicht so oft macht“, antwortet sie auf die Frage, was ihr am besten an dem Zirkusprojekt gefällt. Ihre gleichaltrige Gruppenpartnerin findet es toll, dass es zwei Gruppen gibt. Die dritte im Bunde, ebenfalls neun, findet es toll, dass jugendliche Helfer und nicht nur Erwachsene dabei sind.

Auf Spenden angewiesen

Aufgrund der hohen Kosten dieser Betreuungswoche ist das Familienzentrum Wunderfitz auf Spenden angewiesen, erklärt Goetz. Allein der Zirkus schlage mit 10 000 Euro zu buche, dann kämen noch die Kosten für die Betreuer und anderes. Dieses Jahr gingen Spenden von der Bürgerstiftung (1500 Euro), der Sparkassenstiftung (1000 Euro) und dem Stadtjugendring ein, der 1000 Euro für alle Ferienprogramme spendete.

Weitere wichtige Partner seien die Stadt Weil am Rhein und die Karl-Tschamber-Schule, in deren Räumen die Workshops teilweise stattfinden, berichtet Goetz. Den Scheck für die Bürgerstiftung übergab Hauptamtsleiterin Annette Huber. Ihr sei das Projekt wichtig, da Bewegung ein großes Thema sei und im Alltag oft zu kurz komme.