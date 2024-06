Weil am Rhein: Einen neuen Rekord knacken

Der Parkrun findet jeden Samstag ab 9 Uhr statt – „mit ganz wenigen Ausnahmen, etwa wenn Festivals stattfinden“. Tag und Uhrzeit gelten übrigens weltweit. Vor 20 Jahren wurden die Läufe von Paul Sinton-Hewitt im Bushy Park in London ins Leben gerufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mittlerweile gibt es 2450 Standorte in 21 Ländern.

Kampagne am Samstag, 22. Juni

Nun sollen also am Samstag, 22. Juni, deutschlandweit 5000 Teilnehmer an den insgesamt 59 Standorten erzielt werden – Helfer miteingerechnet. „Wir sehen das als erreichbares Ziel an“, meint der Standortleiter. Regelmäßig nehmen bereits bereits mehr als 3000 Läufer teil, plus einige Hundert Helfer. „Sprich wir kratzen bereits an der 4000er-Marke“, erklärt Lau weiter. Bei der Zahl 5000 handele es sich um ein Marketingspiel: 5k (das steht für 5000) und fünf Kilometer – so lang ist jede Parkrun-Strecke.