Weil am Rhein Einen Schlafplatz und etwas Unterstützung

Weil am Rhein/Vorderes Kandertal. Das europäische Jugendtreffen der Brüder von Taize in der St. Jakobshalle in Basel steht bevor. Zwischen 15 000 und 20 000 Jugendliche werden vom 28. Dezember bis 1. Januar um Frieden und Versöhnung beten und viele Aktionen erleben. Auch die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein wird dabei sein – als Gastgeber für bis zu 300 Gästen. Hier einige Antworten der Gemeinde zum Treffen.

Frage: Was erwartet Gastgeber?

Gespannte junge Menschen, die die Offenheit der Begegnung mitbringen und sich freuen, einen Ort zu haben, um zu schlafen. Bieten müssen die Gastgeber ein Lächeln, morgens um 7.30 Uhr ein einfaches Frühstück und eine Fläche auf dem Boden, die für eine Isomatte und einen Schlafsack reicht. Es sollen mindestens zwei junge Menschen aufgenommen werden. Von 8 bis 22 Uhr sind die Jugendlichen dann in den Kirchengemeinden und in Basel unterwegs. Die Teilnehmer werden vom 28. Dezember bis zum 1. Januar da sein. Ab dem 26. Dezember treffen Helfer im gleichen Alter spätabends ein.

Frage: Wie viele haben sich schon beworben?

Bis Freitag waren es 46 Gastgeber, die bereit sind, 145 Gästen Unterkunft zu geben. Die Grenze liegt bei 300. Die Gastgeber müssen nicht katholisch sein, sondern es reicht, ein offenes Herz zu haben, so Pfarrer Gerd Möller.

Frage: Was ist geplant?

Am Silvesterabend wird es in der Festhalle Haltingen ab 23 Uhr ein Gebet des Friedens geben. Bis um 2 Uhr folgt ein Fest der Kulturen mit allen Gästen und Interessierten. Am Neujahrsmorgen wird die Kirchengemeinde in der Festhalle ihren Neujahrsgottesdienst feiern, zu dem die Gäste und die Gastgeber und die Gemeinde eingeladen sind. Im Anschluss steht ein Mittagessen an, das durch die Hilfe des Großküchenteams der DRK Grenzach-Wyhlen möglich wird.

Frage: Das heißt viel Arbeit für die Kirchengemeinde?

„Ja, aber das Kernteam ist mit Freude dabei“, so Pfarrer Möller – auch wenn es viele Unwägbarkeiten gebe. „Wenn uns da noch jemand helfen kann, beim Aufbau, Technik, Essensausgabe oder Abbau, ist er oder sie herzlich willkommen.“ Listen für die Helfer liegen in den drei Kirchen der Kirchengemeinde bis zum 16. Dezember aus.

Helfer und Gastgeber können sich per E-Mail an taize@kath-weil.de oder per Telefon an das Pfarrbüro 07621/4223990 oder Pfarrer Möller 07621/42239914 werden. Infos gibt es auch unter www.taizebasel.ch.