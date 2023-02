Weil am Rhein. Die Weiler und der Lörracher Fraktionen der Grünen machen sich für die Einführung eines „Frauen-Nacht-Taxis“ stark, mit dem Frauen in den Abendstunden zu einem Festpreis von Weil nach Lörrach oder von Lörrach nach Weil fahren können. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen im gemeinsamen Oberzentrumsausschuss eingebracht. Am Montagabend stand er nun auch auf der Tagesordnung des Finanzausschusses.