Weil am Rhein Einen Veloweg an die Palmrainbrücke hängen?

Hier stieß der Stadtrat auf offene Ohren. Bereits am nächsten Morgen um 5.18 Uhr wandte sich Erster Bürgermeister Christoph Huber an das zuständige Regierungspräsidium (RP) Freiburg. In der E-Mail schilderte er dann auch das, was er am Abend zuvor erklärt hatte. So sei der Stadt Weil am Rhein zwar eine solche Überlegung aus der Arbeitsgruppe Regiobuslinie Lörrach-Euro-Airport aus einem Protokoll aus dem Jahr 2018 „überraschend“ bekannt geworden. „Ein Vorschlag, der mit uns nicht abgestimmt war und der auch mit der französischen Seite nicht abgestimmt war.“ Außerdem sei keines der Radverkehrskonzepte auf eine solche Maßnahme ausgerichtet, ergänzte Huber. Für Weil heißt das, dass dies nicht im Konzept Velo 2025 enthalten ist. Auch auf französischer Seite würden die Radler nicht auf einer separaten Strecke weiterfahren können.

Und weiter in die Tiefen der Verwaltungsgespräche eintauchend, erinnerte der Erste Bürgermeister auch an Gespräche zwischen der Stadtspitze und der zuständigen Abteilungsspitze im Mai 2019 sowie im September 2020 und weitere Gespräche, bei denen es auch um die Brückensanierung ging. „Seit etwa vier Jahren soll die Brücke angeblich auch in statischer Hinsicht überprüft werden“, erklärte Huber im Ausschuss.