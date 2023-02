Weil am Rhein Einige Missstände aufgedeckt

Sie begleiteten unter anderem die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie haben Sie deren Abschneiden bei der WM in Katar aufgenommen?

Ja, für die Münchner Abendzeitung habe ich oft über Bayern München und die Nationalelf berichtet. Das war schon spannend, weil ich in den neunziger Jahren in Länder wie Georgien kam, die ich sonst nie besucht hätte. Von der WM in Katar habe ich bewusst kein einziges Spiel gesehen. Ich habe schon vor vielen Jahren für „WDR sport inside“ und die Sportschau Beiträge erstellt über die Zustände in diesem Land. Das vergisst man nicht, wenn man eine Stewardess von Quatar Airways interviewt, die vor der Kamera weint, weil sie monatelang wie eine Leibeigene in dem Land eingesperrt war. Wir sind eine fußballverrückte Familie, ich selbst bin ja seit 35 Jahren Schalke-Mitglied, fahre häufig zu Spielen und habe meine vier Kinder beim Verein angemeldet, aber so eine WM nimmt mir den Spaß am Fußball.

Mit Ihrer Firma „media akzent“ und ihren kritischen Hintergrundberichten über die Schattenseiten des Profifußballs sowie als Berichterstatter von Bundesligaspielen machten Sie sich einen Namen. 2013 erhielten Sie den Deutschen Fernsehpreis für die beste Sportsendung. Welcher Ihrer vielen Beiträge bei „sport inside“ des WDR wurde ausgezeichnet?

Da ging es um Machenschaften und Versäumnisse beim DFB – nicht das erste und auch nicht das letzte Mal.

Ich bin mittlerweile der Stammautor mit den meisten Beiträgen bei „sport inside“, mehr als 200 sind es – viele Themen sind auch in der ARD-Sportschau gelandet. Oft gibt es Schnittstellen zwischen dem Sport und dem normalen Leben, das fasziniert mich.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Rassismus-Skandal und Mindestlohnvergehen am Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern aufdecke. Ausgerechnet bei so einem Verein, der immer tut, als sei er das Nonplusultra. Oder, was mich zuletzt richtig wütend gemacht hat: Para-Breitensportler, die ihre Sportprothesen nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Die haben sich richtig gefreut, dass mal einer über solche Missstände berichtet.

Für welche Fernsehsender arbeiten Sie? Geht es dabei hauptsächlich um Fußball oder spielen auch andere Themen eine Rolle?

Es wäre einfacher zu fragen, für welchen Sender wir noch nicht produziert haben. Aktuell machen wir sehr viel für ARD, ZDF, Kabel eins und Sat. 1 – aber auch lange Dokumentationen für n-tv über alle Bereiche des Lebens. Das geht von sozialen Brennpunkten in Deutschland bis hin zu den skurrilsten Hotels in Europa. Mein Steckenpferd aber ist der Sport.

In die Schlagzeilen kamen Sie bundesweit, als Sie 2012 wegen einer Enthüllungsgeschichte über Union Berlin und dessen Präsidenten von Ultras gemobbt wurden und sogar Drohungen erhielten. Vom Verein wurden Sie zur „Persona non grata“ erklärt. Der Konflikt gipfelte seinerzeit darin, dass die Berliner Zeitung Sie als Berichterstatter abzog. Schmerzt diese schwierige Phase noch?

Nein, auch da bin ich mir treu geblieben. Ich habe für die Berliner Zeitung 15 Jahre lang in weiten Teilen die Berichterstattung über den 1. FC Union gemacht. Auch diese sehr kritisch. Das führte dazu, dass der Verein mir mal die Akkreditierung entzog. Als ich dann darauf gestoßen bin, dass ausgerechnet der Präsident des Vereins, der immer so tut, als sei er ein Hort des Widerstands zu DDR-Zeiten gewesen, beim Stasi-Wachregiment war, habe ich das veröffentlicht. Dass ich daraufhin bedroht und angefeindet wurde, ist mir in diesem Fall nicht das erste Mal passiert. Als die Berliner Zeitung meinte, ich solle doch mal aus der Schusslinie und ein bisschen mehr über Hertha BSC schreiben, habe ich konsequent gesagt: Dann schreibe ich gar nicht mehr für euch.

Mancher Journalistenkollege wollte mich dafür zum aufrechten Helden der Arbeit küren. Ehrlich gesagt: Die Entscheidung fiel mir leicht, mein täglich Brot habe ich ja längst mit Fernsehen verdient.

Als Fußballtrainer mit der C-Lizenz trainieren Sie in Berlin den Verein SC Borsigwalde. Ist das der Ausgleich für den stressigen und aufreibenden Berufsalltag?

Ich sage es mal so: Der Junge muss an die frische Luft. Ich bin jetzt schon 18 Jahre Trainer und habe nahezu alle Altersklassen trainiert. Das war anfangs fußballerisch ein Kulturschock, hat aber familiären Hintergrund: Meine jüngste Tochter hat vor drei Jahren mit Fußball angefangen. Meine Frau meinte fordernd: Nach all den Jahren, in denen Du fremde Kinder trainiert hast, ist das jetzt Dein Job. Mittlerweile weiß ich: Ein Staffelsieg mit der E-Jugend ist genauso schön wie ein Aufstieg mit der A-Jugend in die Verbandsliga.

Haben Sie noch Kontakte nach Weil am Rhein?

Ich war erst am Jahresende wieder in Weil zum Familienbesuch: Vater, Mutter, Bruder. Und ich war auch mal wieder bei einem Heimspiel des EHC Freiburg und habe andere Fans aus Weil getroffen. Das war wie in alten Zeiten.