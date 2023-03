Weil am Rhein Einige Zeit nur eingeschränkt erreichbar

Die Anforderungen und Aufgaben wachsen stetig. Die hohe Zahl an persönlichen Vorsprachen verzögere in der Folge auch die Bearbeitung der Anträge. „Das wollen wir jedoch soweit es geht vermeiden. Schließlich befinden sich die Antragsteller in Notsituationen“, macht die Abteilungsleiterin Soziales, Schulen, Sport, Christine Krauth, deutlich.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten habe sich erhöht und veränderten Zugangsberechtigungen haben zudem zur Folge, dass auch der Kreis der Berechtigten in Sachen Familienpass und die Anträge, was das so genannte Bürgergeld angeht, zugenommen hat.