Weil am Rhein Einkaufstouristen nutzen wiedergewonnene Freiheit

Beim Blick in die Weiler Innenstadt fällt auch ihr auf, dass dort ebenso erheblich mehr los ist. Die Parkplätze der Lebensmittelhändler füllen sich deutlich. „Gut was los“, „fast wie in alten Zeiten“, „richtig gut zu tun“ bis „voll bis unters Dach“ so einige Stimmen von den Weiler Händlern, die Hoffnung schöpfen.

Auch im Optikerfachgeschäft Burkart herrschte gestern mehr Betrieb, wie Bernd Hörenz als dortige Fachkraft und Sprachrohr der Händlervereinigung Weil-aktiv schildert. Am Samstag öffne das Geschäft daher früher, um die Situation zu entzerren.

Für die Weiler Händler sei es aber schwierig, sich kurzfristig personell passend aufzustellen. Hörenz: „Ich gehe davon aus, dass improvisiert wird.“ Er hätte sich frühere Infos vom Land gewünscht. „Die Kommunikation ist nicht in Ordnung“, da erst am Donnerstag öffentlich grünes Licht für den Einkaufstourismus signalisiert wurde. So müssten Dienstpläne mit heißer Nadel gestrickt werden.

Ob nun das Tal der Tränen für die Händler durchschritten ist? Das hoffen sowohl Hörenz als auch Kahraman. Die Entwicklung des Einkaufstourismus’ hänge stets von der Inzidenzentwicklung ab. „Wir hoffen, dass insbesondere mit der Zunahme der Durchimpfung der Bevölkerung die Inzidenzen zumindest weiterhin unter 100 liegen werden“, sagt die Center-Leiterin.

Auch Hörenz lässt sich überraschen, wie sich der Einkaufstourismus in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. „Es wird fleißig geimpft und getestet.“ Unklar sei, wie der künftige Ansturm ausfalle.