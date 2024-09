Mit einem gefälschten Reisepass hat ein 44-Jähriger eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen versucht. Bei einer Kontrolle der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) fiel der Versuch auf, heißt es in einer Mitteilung der daran beteiligten Bundespolizei. Einsatzkräfte der GoD hatten den 44-Jährigen am Montagmittag in einem Fernzug zwischen Basel und Freiburg kontrolliert. Bei der Kontrolle auf Höhe Weil am Rhein legte die Person einen lettischen Reisepass vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am ausgehändigten Reisepass fest. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks wurde eine türkische Identitätskarte aufgefunden. Der türkische Staatsangehörige stellte gegenüber der Bundespolizei ein Asylgesuch. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen den 44-Jährigen eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann aufgrund des Asylgesuchs an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.