In einem aus Italien kommenden Fernbus kontrollierten Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 49-Jährigen in Begleitung seiner 40-jährigen Ehefrau sowie deren sechs Kinder (Alter: 4, 10, 12, 14, 17 und 17). Die Familie legte laut Polizei chinesische Reisedokumente vor, allerdings fehlten die zur Einreise notwendigen Visa oder Aufenthaltstitel. Beim Reisepass des 49-Jährigen fehlten zudem Seiten, weshalb eine Verfälschung des Reisepasses vorliegt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Gemeinsam mit seiner Familie wurde er in die Schweiz zurückgewiesen.

Eine Nacht später kontrollierten Einsatzkräfte wieder einen aus Italien kommenden Fernbus. Dabei legte ein 32-Jähriger einen iranischen Reisepass mit eingeklebtem französischen Schengenvisum vor. Bei der Überprüfung der Dokumente wurden Fälschungsmerkmale am Visum festgestellt. Durch die Fälschung sollte die Gültigkeit des Visum „verlängert“ werden. Gegen den iranischen Staatsangehörigen wurde wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eine Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Schweiz zurückgewiesen.