Weil am Rhein: Einreise trotz Einreiseverbots

Trotz bestehendem Einreiseverbot hat ein 26-Jähriger versucht, nach Deutschland einzureisen. Zudem bestanden gegen den Mann zwei Haftbefehle. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den ägyptischen Staatsangehörigen am Donnerstagvormittag am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn, heißt es im Polizeibericht.