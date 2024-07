Eine philippinische Staatsangehörige hat am frühen Donnerstagmorgen versucht, unerlaubt am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn mit dem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen. Bei einer Kontrolle durch Einsatzkräfte der Bundespolizei stellte sich heraus, dass gegen die 25-jährige Frau ein Einreiseverbot bestand. Da sie im vergangenen Jahr nach Frankreich zurückgeschoben worden war, hatte sie eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Bundespolizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein und schickten die Frau wieder in die Schweiz zurück.