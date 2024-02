Weil am Rhein: Eins-eins-Osterei, ist die Nummer der Polizei

Neben der Verkehrserziehung vermitteln die Präventionsbeamten auf diese Art und Weise auch den Kleinen die Tätigkeiten der Polizei. So klaut ein Dieb in Weil am Rhein Verkehrsschilder und auch eine Fußgängerampel nimmt er mit. Polizeihund Bello nimmt die Spur auf und macht sich auf die Suche nach dem Dieb. Mit Erfolg. Bello findet die Höhle, in der der Dieb die Schilder und Ampel versteckt hält.