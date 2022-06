Weil am Rhein Einsatz für den Sport zeigen

Für den neuen Beitrag kam ihr direkt eine Idee. In dem Brief an Schopper geht die Schülerin, die die achte Klasse des Weiler Kant-Gymnasiums besucht, der Frage nach, wie man Sportarten politisch und finanziell besser unterstützen kann – stellvertretend am Beispiel Eiskunstlauf. Die Sportart hat Lilly nicht ohne Grund gewählt: Sie ist selbst Eiskunstläuferin (wir berichteten), trainiert mehrmals die Woche in Basel. „Meine Eltern kommen für die Fahrtkosten, die Kosten für das Training und die Ausrüstung auf.“ Und das gleich doppelt, denn der kleine Bruder Tom ist leidenschaftlicher Eishockeyspieler. Für die Unterstützung sei sie sehr dankbar. Aber andere hätten nicht so viel Glück: Für eine talentierte Freundin von ihr ist das Hobby zu teuer.