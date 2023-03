Weil am Rhein Einsatz von Schusswaffen gefürchtet

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei riegelten kurz nach 19.30 Uhr den Abschnitt zwischen dem Hotel „Central“ und der ehemaligen Deutschen Bank innerhalb kürzester Zeit komplett ab. Streifenfahrzeuge wurden quer auf die Fahrbahn gestellt. Beamte der Bundespolizei mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen bestimmten das Bild und ließen niemanden mehr passieren. Alle paar Minuten trafen weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung ein. Grund für das massive Aufgebot war die Furcht vor einer drohenden Auseinandersetzung unter Einsatz von Schusswaffen.

Die Polizei riegelte die Straße ab. Foto: Tim Nagengast

Wie unsere Zeitung aus Polizeikreisen erfuhr, war gegen 19.30 Uhr eine Massenschlägerei in diesem Abschnitt der Hauptstraße gemeldet worden. Einige an der Auseinandersetzung beteiligte Personen hätten dann angekündigt, mit Schusswaffen zurückzukehren. Am Ende gab es aber keine entsprechenden Anhaltspunkte. Gegen 20.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab und gaben die Hauptstraße für den Verkehr frei.