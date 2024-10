Weil am Rhein: Einschränkungen für Verkehr

Der nächste Lehrgang mit dem Thema „Beseitigung von Sturmschäden aus der Drehleiter heraus“ findet am Samstag, 12. Oktober, statt. Dieser findet im Bereich der Kaiser- und Friedrichstraße statt und sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen, teilt die Stadt mit. So gilt an diesem Tag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr teilweise ein absolutes Halteverbot.

Sturmschäden beseitigen

Betroffen sind folgende Bereiche: Ein beidseitiges Halteverbot gibt es an der Friedrichstraße auf Höhe der Hausnummern 21, 22 und 24 bis zur Einmündung Kaiserstraße, eine halbseitige Sperrung wird für diesen Zeitraum auf der Friedrichstraße von Hausnummer 3 bis 9 ausgesprochen, ebenso in der Kaiserstraße von Hausnummer 4 bis 22 (Kreuzung Marktstraße).