Weil am Rhein Eintauchen in die Welt der Ritter und Gaukler

Das Festival feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „Wir werden das Gelände in diesem Jahr deutlich vergrößern, am Tatzelwurm vorbei, am Bach mit dem kühlen Bergwasser entlang, bis zur größeren Wiese mit den schönen schattenspendenden Bäumen an der Nonnenholzstraße“, kündigt der Veranstalter auf seiner Internetseite an. Im vergangenen Jahr fand das MPS in Weil nur an zwei Tagen statt.