Weil am Rhein: Eintauchen in eine vergangene Zeit

In kleidsame Stoffbahnen hüllten sich Damen wie Herren. Es gab Kopfbedeckungen oder Stiefel aus dickem Leder und Ketten an Hals oder Hüfte. Sogar in voller schwarzer Montur flanierten die Fans über das Festgelände.

Mehr als die Hälfte der Tausenden, die sich am Samstag eingefunden hatten, sei kostümiert, schätzte Susann vom Einlasspersonal. An anderer Stelle hieß es, der zweite Veranstaltungstag habe dreimal so viel Publikum angezogen wie der Vortag. Auch wenn mancher das Thema „Mittelalter“ für sich breit interpretierte: Es gab viel zu sehen. Zum Beispiel ein in gelb gekleideter Gast mit dunkler Perlenkette aus Holz, bei der jede Perle so groß wie ein Hühnerei war. Andere machten es sich einfacher: Mit Stoffhose und Band um die Taille bekleidet, an dem das Trinkhorn schlenkerte. Jeder hatte sich auf seine Art in mittelalterliche Schale geworfen.