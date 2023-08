Das neue Dienstleistungszentrum der Sparkasse Markgräflerland am Messeplatz in Weil am Rhein steht kurz vor der Fertigstellung. Die Arbeiten sind in der Endphase. Noch mit Hochdruck wird im Innern des Gebäudes gearbeitet und ihm den letzten Feinschliff verpasst. Rund 180 Mitarbeiter aus Müllheim und Weil am Rhein sollen, wenn alles nach Plan verläuft, nach und nach bis Ende September in das moderne Dienstleistungszentrum umgezogen sein. Die offizielle Einweihung des Neubaus ist nach derzeitigem Stand für den 12. Oktober vorgesehen. Grundsteinlegung war im Spätsommer 2021, und im Oktober vergangenen Jahres konnte für das Großprojekt Richtfest gefeiert werden.