Weil am Rhein Eisenbahner musizieren vor vollem Haus

Auch Big Band-Sound können die Eisenbahner Musiker, was sie in „Can’t take my eyes off you“ bewiesen. Nach „Sweet Caroline“, einer musikalischen Liebeserklärung, ging es nach „Lummerland“ zu Lukas, dem Lokomotivführer und Jim Knopf. Die fröhliche Melodie weckte bei den Zuhörern Erinnerungen an die Kinderzeit und es wurde kräftig mitgeklatscht. Und was wäre ein Blasmusikorchester ohne Polka? Zünftig erklang die „Albtal-Polka“. Den zweiten Teil des Abends gestaltete der Musikverein Hauingen unter der Leitung seines Dirigenten Igor Guitbout.