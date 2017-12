Weil am Rhein Elektroantrieb Zukunftsmusik

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Sechs neue Busse nehmen in Weil am Rhein nun Fahrt auf. Diese sind mit der „modernsten, effizientesten und umweltschonendsten Technik“ ausgestattet, wie gestern bei der Vorstellung durch die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) erläutert wurde.

Flächendeckend würden in den nächsten zehn Jahren in keiner deutschen Stadt E-Busse unterwegs sein, prognostizierte SWEG-Vorstandsvorsitzender Johannes Müller. Die neuen Busse des Typs Mercedes-Benz Citaro sind daher mit Dieselmotoren der Emissionsgruppe Euro 6 ausgestattet, bei denen der Schadstoffausstoß gegenüber Euro 5 deutlich geringer ausfällt. Ein E-Bus koste nicht nur das Dreifache, sondern weise lediglich eine Reichweite von 150 Kilometern auf, wobei ein SWEG-Bus in Weil täglich 300 bis 320 Kilometer zurücklegt, rechnete Müller vor. „Wir werden uns aber der Technologie stellen.“ OB Wolfgang Dietz weiß: „Es liegt nicht am mangelnden politischen Willen, sondern an den technischen Gegebenheiten.“ Nach einem SWEG-Test eines E-Busses bei der Landesgartenschau 2018 in Lahr soll dieser später in Lörrach und Weil auf Herz und Nieren geprüft werden.

Technologische Neuerungen sind mit den neuen Bussen aber verbunden: TFT-Bildschirme, die den Fahrgästen den Streckenverlauf anzeigen, freies WLAN im Bus und behindertengerechtes Absenken des Busses zählen unter anderem dazu. In einem halben bis dreiviertel Jahr soll zudem eine App den Nutzern in Echtzeit anzeigen, ob der Bus Verspätung hat und Anschlüsse wie beim 55er zum ICE in Basel erreicht werden. Bürgermeister Rudolf Koger hätte sich zwar gewünscht, dass diese App früher kommt, doch Müller wollte erst auf die „allerneueste Technik“ warten.