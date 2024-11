Weil am Rhein: Elf Büroräume für 14 Stadtwerke-Mitarbeiter

Vorgesehen ist, dass in dem Gebäude an der Ecke Müllheimer/Humboldtstraße elf Büroräume für 14 Mitarbeiter (plus ein Azubi-/Springerplatz) entstehen, erläuterte Werkleiter Markus Indlekofer im Finanzausschuss. In dem Gebäude war früher das Kulturamt untergebracht. Im Erdgeschoss würden fünf Mitarbeiter Platz finden, im Obergeschoss sechs und im Dachgeschoss vier.