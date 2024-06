Für die Unabhängigen Freien Wähler sind Goldschmiedemeisterin Kathrin Kumar und Ärztin Heidi Jakob-Frey neu in den Gemeinderat gewählt worden. Nicht mehr geschafft hat es Rolf Rung. Bernhard Scharf heißt der neue Grünen-Gemeinderat, der Arzt von Beruf ist. Nicole Sütterlin und Martin Fischer erzielten nicht genügend Stimmen – die Fraktion wird also einen neuen Sprecher ernennen müssen. Für die CDU nehmen Oberstudienrätin Simone Brobeil und Einzelhandelskaufmann Danny Neumann neu am Ratstisch Platz. Eva-Maria Bozenhardt hat den Einzug ins Gremium verpasst. Neue SPD-Gemeinderäte sind Student Lars Augustin und Jurist Deniz Büklü. Augustin (Jahrgang 2004) löst Linn Fischer als jüngstes Mitglied ab. Der Maurer- und Betonbauermeister Fridolin Allweier vertritt künftig die FDP/FB im Gemeinderat. Die AfD ist erstmals in Weil angetreten, gewählt wurden Andrea Ufer, Hansjörg Wöhrle und Edith Tucci. Nicht mehr am Weiler Ratstisch vertreten sind des Weiteren Elke Gründler-Lindow (UFW), Susanne Engler (UFW), Claus Weibezahl (CDU), Johannes Foege (SPD), Brigitte Pantze (SPD) und Wolfgang Roth-Greiner (FDP). Alle sechs hatten nicht mehr kandidiert.