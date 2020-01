Weil am Rhein Elsässischer Dialekt wird gefördert

Weil am Rhein. Im Kesselhaus haben sich am Donnerstagabend verschiedene Vertreter von St.Louis, Hüningen und Weil am Rhein mit den Initiatoren des grenzüberschreitenden Staffellaufs zur Erhaltung und Förderung des elsässischen Dialekts und Vertretern von Dialekt-Verbänden aus der Schweiz, dem Elsass und Südbaden getroffen. Am Pfingstsamstag wird im St. Johann-Park ein Stafetten-Lauf beginnen, der einen Abstecher nach Weil am Rhein macht und über 357 Kilometer und 100 elsässische Gemeinden am Pfingstmontag bis nach Wissembourg im Norden des Elsass’ führt.