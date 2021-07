Weil am Rhein EM-Feier: Mann tritt Delle in Autotür

Weil am Rhein - Bei der spontane Feiern zum Erreichen des EM-Finales durch die italienischen Mannschaft kam es am Dienstag gegen 23.45 Uhr in Weil am Rhein zu einer Sachbeschädigung: Ein Mann trat in der Hauptstraße (Höhe Nummer 244) mit dem Knie gegen die Beifahrertür eines Fiat 500 (Sonderlackierung "Grüner Apfel"), der am Autokorso teilnahm. Anschließend schlug der Unbekannte noch mit seiner rechten Faust gegen die Beifahrertür. Danach entfernte er sich.