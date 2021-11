Weil am Rhein Endlich wieder eine Ausstellung

Roland Heinrich, Fischingen: „Ich züchte Formentauben und Tümmler. Mich interessiert, was andere Züchter machen. Im Kreisverband bin ich ein Vorstandsmitglied und der Vorsitzende der Taubenfreunde Lörrach. Wir haben uns in den vergangenen Jahren unterstützt, wo immer es auch ging. Ich stelle fest, für die Ausstellung hat sich der C69 viel Mühe gegeben. Mir gefällt der einstöckige Aufbau und die schöne Dekoration. Wir wollen unsere Tiere präsentieren, daher ist es gut, dass diese Möglichkeit nun wieder gegeben ist.“ Oswald Strittmatter, Vorsitzender des Kreisverbands Oberrhein: „Das Vereinsleben nimmt jetzt so langsam wieder Fahrt auf. Die Ausstellung des C69 ist sehr gut gelungen. Mir gefällt die Vielfalt der ausgestellten Tiere. Vor allem die Ziervögel sind eine Bereicherung und ein absoluter Hingucker. Es sind Besucher da von Zell im Wiesental bis Heitersheim und Bad Säckingen. Zwar trauen sich noch nicht alle, höchstens etwa 80 Prozent, dennoch, es bewegt sich wieder etwas. Am 13./14. November findet eine Schau des Kreisverbands in Rheinfelden statt, langsam geht es aufwärts.“ Klaus Pätzholz, Radolfzell: „Ich bin Mitglied im C69 und heute habe ich Kaninchen und meine Ziervögel, Australische Sittiche, mitgebracht. Ich bin sehr glücklich, dass nun nach zwei Jahren wieder ein Ausstellung stattfindet. Wer sich mit dem Züchten beschäftigt, der will auch seine Tiere zeigen. Viele haben aufgehört, weil das nicht mehr möglich war. Ich nehme den Weg von Radolfzell nach Haltingen gerne in Kauf. Meine Belohnung sind die Begeisterung und die Freude der Besucher, das motiviert mich, weiterzumachen.“ Frank Scherr, Vorsitzender des C69: „Ich habe mit Sehnsucht darauf gewartet, endlich wieder eine Ausstellung machen zu können. Es wurden einige Rassen mit verschiedenen Farben präsentiert und die Preisrichter gaben eine sehr gute Bewertung für das Zuchtmaterial ab. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass sich jemand nach so einer Schau für das Züchten interessiert und damit neue Mitglieder gewonnen werden können. Allerdings ist das Züchten keine Eintagsfliege, sondern ein Hobby, das das ganze Jahr ausfüllt.“