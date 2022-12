Weil am Rhein Endlich wieder viel los

Großen Anklang fand das museumspädagogische Rahmenprogramm an verschiedenen Aktionstagen. Zahlreiche Schulklassen besuchten zudem die Ausstellung „La caricade. Die deutsch-französische Freundschaft“, die im Rahmen der 60-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft mit Huningue im dortigen Kulturzentrum Le Triangle und parallel im Museum am Lindenplatz gezeigt wurde. Im Museum Weiler Textilgeschichte eröffnete am 6. November die Sonderausstellung „Am Wasser – Au bord de l’eau“. Derzeit wird auf Hochtouren an der Ausstellung „Lebensader: Rhein im Wandel“ im Museum am Lindenplatz gearbeitet. Diese wird am 22. Januar eröffnet.

Mit der Städtischen Galerie Stapflehus hat sich das Kulturamt wieder an der „Regionale“ beteiligt, einem grenzüberschreitenden Projekt. Die aktuelle Ausstellung „Mapping“ ist noch bis zum 8. Januar zu sehen. Außerdem wurden die traditionelle Schulkunst-Ausstellung, eine Exposition von Werken von Giuseppe Masini und Ulrike Donié sowie eine Einzelausstellung aktueller Arbeiten von Harald Herrmann gezeigt. Auch der Weiler Kunstverein bespielte das Haus erneut erfolgreich mit zwei weiteren Ausstellungen.

Musikschule

Höhepunkte der Städtischen Sing- und Musikschule waren die Jumelage-Konzerte anlässlich der 60-jährigen Städtepartnerschaft. Im Oktober wurden zwei Konzerte von Lehrern der beiden Musikschulen veranstaltet, die sich eines großen Zuspruchs erfreuten. Zusätzlich organisierten die beiden Musikschulen je ein gemeinsames Schülerkonzert. Ein weiterer Höhepunkte war das Musikschulfest im Juli, welches viele Interessierte in das Alte Rathaus lockte.

Stadtbibliothek

Seit diesem Jahr bietet die Stadtbibliothek einen Spiele-Konsole-Würfel an: Der Spieletisch für Jung und Alt verfügt über eine fertig installierte Spiele- und Quizsammlung. Nach einem Jahr Pause gab es auch wieder die Sommerleseclub-Aktion „Heiß auf Lesen“, bei der viele Kinder mitgemacht haben. Die entsprechenden Ausleihen haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Ab August hat die Stadtbibliothek für drei Monate das Probierangebot einer „Bibliothek der Dinge“ erfolgreich getestet.

Volkshochschule

Bedingt durch die Brandschutzsanierung des Hauses der Volksbildung befindet sich die Geschäftsstelle der VHS seit dem 15. August temporär im ehemaligen Kulturamt in der Humboldtstraße 2. Voraussichtlich im Sommer 2023 erfolgt der Umzug zurück in die ursprünglichen Räume. Im Mai wurde das 25-jährige Bestehen der Stadtführer mit dem Aktionstag „Weil am Rhein – häppchenweise“ begangen. Auch die Verantwortlichen des Repair-Cafés hatten Grund zum Feiern: Anfang Dezember fand die 50. Veranstaltung in Weil am Rhein statt.

In diesem Jahr wurden bei den Integrationskursen 1155 Teilnehmer verzeichnet, vergangenes Jahr waren es 749. In Kooperation mit dem Familienzentrum Wunderfitz wird nun auch eine Kinderbetreuung angeboten, die es Müttern erleichtert, Deutsch-Integrationskurse am Vormittag zu besuchen.

Weil am Rhein. Für das Jahr 2023 bleibt abzuwarten, inwieweit die angespannte Haushaltslage der Stadt die kulturellen Aktivitäten und Projekte beeinflussen wird, heißt es in einer Mitteilung des Weiler Kulturamts. Der Start ist zumindest in musikalischer Hinsicht vielversprechend, denn es wird wieder ein Neujahrskonzert geben. Am 1. Januar spielt das Trio Cantabile ab 17 Uhr in der St. Gallus Kirche in Ötlingen. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

Weil am Rhein. Kulturamtsleiter Peter Spörrer legt Wert darauf, mit den unterschiedlichen Veranstaltungsformaten im Endeffekt möglichst viele Menschen zu erreichen, heißt es im Jahresrückblick: „Im Bereich der Bildenden Kunst haben wir während der Pandemie das Mitmach-Kunst-Projekt ,Zusammen’ gefördert. Aufgrund des großen Erfolgs und einer jährlich wachsenden Anzahl von Menschen, die sich daran beteiligen, setzen wir es auch in diesem Jahr fort.“ Alle eingereichten Scherenschnitte werden vom Kunstraum Kieswerk zu einem großen Mosaik arrangiert.

Weil am Rhein. Das Kulturamt hat auch in diesem Jahr wieder einige Projekte gefördert. So konnte beispielsweise die „Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt“ erneut im Stapflehus Station machen und der Kunsthandwerksmarkt erstmalig seit 2019 wieder im Kulturzentrum Kesselhaus veranstaltet werden. Auch das trinationale Projekt zur Dialekt-Förderung „Sprochrenner“ wurde im Rahmen eines Symposiums unterstützt, ebenso das Kreistrachtenfest. Weiler Schulen wurden gefördert, um für Schüler kostenfreie Führungen und Workshops im Vitra Design Museum anbieten zu können.