Weil am Rhein Energiesparen lautet die Devise

Weil am Rhein. Die drohende Gasmangellage im Winter und massive Preissteigerungen im Energiesektor zwingen die Stadt zum Handeln, heißt es in einer Mitteilung aus dem Weiler Rathaus. In den jüngsten Amtsleitersitzungen sei intensiv beraten und nun auch eine Reihe von energieeinsparenden Schritten beschlossen worden. Es gelte, die laufenden Kosten zu reduzieren. Daran führe kein Weg vorbei, so Dietz.

Die Raumtemperatur wurde bereits auf 19 Grad programmiert und das Betreiben von Heizgeräten untersagt. Die Warmwasserversorgung in den öffentlichen Gebäuden wird überall dort, wo es auch unter Berücksichtigung der Legionellen-Thematik nicht zwingend notwendig ist, eingestellt beziehungsweise auf ein Mindestmaß reduziert. In den Verwaltungsgebäuden gibt es seit längerer Zeit bereits kein warmes Wasser in den Toiletten mehr zum Händewaschen. In den Fluren und Treppenhäusern soll die Temperatur abgesenkt werden.