Weil am Rhein Engagement auf allen Ebenen

Geht man nach den ersten vorsichtigen Schätzungen, wonach knapp 400 Geflüchtete in Weil am Rhein untergebracht werden müssen, so steht allen Beteiligten eine echte Mammutaufgabe bevor, heißt es. 2016 war bisher mit 190 Flüchtlingen das intensivste Jahr für die Stadt.

Mehrmals die Woche tagt im Rathaus der jüngst gebildete Ukraine-Stab. Die Verwaltungsspitze, die Amtsleiter sowie die Referentin für Flüchtlingsintegration besprechen Themen, klären Fragen und haben wichtige Entscheidungen zu treffen. Dabei spielt neben dem Status Quo auch der Blick in die Zukunft eine wichtige Rolle. Zuletzt kam das Gremium am Montagmorgen zusammen, ein weiteres Treffen ist für Donnerstag eingeplant. Ein Thema war einmal mehr die Unterbringung.

Auch über die Teilnahme ukrainischer Kinder am Schulunterricht wurde gesprochen. Zwar, so erläuterte Hauptamtsleiterin Annette Huber, bestehe die ersten sechs Monate keine Schulpflicht, doch hätten die Mädchen und Jungen ein Recht auf die Teilnahme. Schüler bis neun Jahre können sich an die nächstgelegene zuständige Grundschule in ihrem Stadtteil wenden, für Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren ist zunächst die Gemeinschaftsschule die erste Anlaufstelle.

Plätze in Kindergärten stehen aller Voraussicht nach aufgrund der bereits zuvor schon angespannten Personalsituation indes erst einmal nicht zur Verfügung. Hier prüft die Stadtverwaltung gerade Alternativangebote.

Die VHS reagiert kurzerhand auf die aktuellen Geschehnisse und bietet für Ukrainer Erstorientierungskurse in Deutsch an. Interessenten melden sich per E-Mail an vhs@weil-am-rhein.de oder unter Tel. 07621/704413 an.

Des Weiteren ist auch die Pressestelle der Stadt involviert, denn natürlich ist der Krieg in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt, heißt es. Dort gilt es, sämtliche Neuigkeiten oder Änderungen zeitnah auf der Homepage zu integrieren.

Tagesgeschäft läuft normal weiter

Die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, den Ersten Bürgermeister Rudolf Koger und Bürgermeister Martin Gruner ist in Sachen Ukraine-Geflüchtete ebenfalls sehr gefordert. Videokonferenzen mit dem Landkreis oder dem Städtetag stehen ebenso fast täglich auf dem Programm wie Telefonate mit weiteren Behörden und Dienstleistern. Nicht zuletzt muss das Trio weiterhin die üblichen Arbeiten im Blick haben.

Denn das normale Tagesgeschäft läuft in allen Ämtern weiter. So gilt es in diesen Tagen unter anderem bereits die nächste Corona-Impfaktion am 26. März aufzugleisen, die selbstverständlich auch den Menschen aus der Ukraine offensteht. Im Rathaus wurde extra ein Impf-Flyer in ukrainischer Sprache entworfen. Auch Impfunterlagen werden in der Muttersprache der Geflüchteten ausgehändigt.

Weitere Informationen: www.weil-am-rhein.de/start/rathaus/hilfe+fuer+die+ukraine

Weil am Rhein. Über die Städtische Wohnbau und die Baugenossenschaft Haltingen-Weil können Schritt für Schritt erst einmal rund 30 Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden, die momentan noch hergerichtet und möbliert werden. Daher ist die Verwaltung dankbar, dass der überwiegende Teil der Ukrainer kurzfristig bei Familienangehörigen, Verwandten, Freunden, aber auch hilfsbereiten Bürgern unterkommen kann. Derzeit sind etwa 20 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht.

Den Geflüchteten will die Stadt langfristig eine sichere Unterkunft bieten, wenn möglich am selben Ort. Darauf konzentriert sich derzeit auch die Suche. Noch immer hält die Stadt deshalb Ausschau nach leerstehendem Wohnraum, der längerfristig zur Verfügung steht und den die Stadt entsprechend anmieten würde. Angebote können per E-Mail unter ukraine@weil-am-rhein.de gemacht werden. Rund 15 Objekte stehen nach der Begutachtung durch die Referentin für Flüchtlingsintegration und das Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz (GMU) demnächst zur Verfügung.

Viele Wohnungen indes müssen eingerichtet werden. Malerarbeiten oder kleinere Reparaturarbeiten müssen teils ebenfalls noch erledigt werden. Während der Betriebshof die handwerklichen Arbeiten erledigt, hat das GMU dieser Tage einen Auftrag für knapp 30 Küchen eingetütet oder die Mietverträge abgewickelt, zeitgleich wird im Hauptamt beispielsweise nach Betten und Matratzen Ausschau gehalten.

So einiges kam auch bei einer spontanen Sachspenden-Sammelaktion im Rathaus zusammen. Mitarbeiter sowie Bürger brachten Geschirr, Bettwäsche, Hygieneartikel oder auch Töpfe mit. Hier sind auch die ehrenamtlichen Helfer des Weiler Willkommenskreises mit großem Engagement mit von der Partie.

Und auch die Weiler Freiwillige Feuerwehr packt an. So unterstützen die Floriansjünger beim Transport und beim Einrichten.