Weil am Rhein Engagement wird unterstützt

Weil am Rhein. Die Bürgerstiftung Weil am Rhein unterstützt bürgerschaftliches Engagement, Aktionen und Projekte für ein respektvolles Miteinander mit der Projektausschreibung „Respektvoll miteinander leben“. Die Stiftung schreibt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 7500 Euro aus. Bewerben können sich alle Gruppen, Organisationen Vereine, Schulen und sonstige Einrichtungen in der Stadt Weil am Rhein, die ein Projekt dazu einreichen. Möglich sind bereits gelebte Beispiele aus dem Alltag, aber auch neue Projekte. Die Lebensbereiche, die von der Ausschreibung angesprochen sind, sind vielfältig, denn ein respektvoller Umgang ist in jeder Situation wichtig, heißt es in einer Mitteilung. Möglich sind etwa Projekte, die Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Kulturen oder Nationalitäten zusammenbringen, die einen offenen Austausch und eine gute Gesprächskultur fördern, aber auch Projekte aus dem Schulalltag, dem Berufsleben oder dem Vereinsleben.