Weil am Rhein „Engelsgesänge“ erklingen

In der Weihnachtszeit werden von alters her Lieder gesungen, und alle abendländischen Nationen, die aus der christlich-abendländischen Tradition hervor gegangen sind, kennen eine schier unübersehbare Fülle von Weihnachtsliedern. Fast alle diese Lieder erzählen von dem Gesang der Engel bei der Geburt Jesu, heißt es in der Konzert-Ankündigung.

Der Gesang der Engel galt im Mittelalter als das himmlische Vorbild, dem schließlich alle Musik dieser Welt zugeordnet war. Die Engelsgesänge dieses Konzertabends reichen aus dem 14. Jahrhundert bis in die Moderne. Sie vereinen Aspekte des Volkstümlichen und des Kunstvollen auf bewundernswerte Weise, heißt es in der Ankündigung. Die Engel singen in vielen Sprachen, auch im alemannischen Volkston.