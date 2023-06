Weil am Rhein England ruft

Einladung erhalten

Unter den Zuhörern waren auch Gäste und Kultur-Verantwortliche aus England, welche die Einladung an die Weiler Bigband aussprachen, im Juli 2024 auf einem Festival in der Region Bognor Regis aufzutreten. Die jugendlichen Musiker, die einen Großteil der Weiler Delegation ausmachten, haben das mit Begeisterung vernommen, schreibt Band- Leiter Christian Leitherer.

Die Reise nach Trebbin bot den Bonds neben einem weiteren Konzert auch bleibende Eindrücke in Berlin. So besuchte man die Musikinstrumenten-Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in der Philharmonie, lief im Trubel der Teilnehmer der Special Olympics durch das Brandenburger Tor, schöpfte Eindrücke in der Holocaust-Gedenkstätte und informierte sich über die bedrückende Situation des Mauerbaus am ehemaligen Checkpoint Charlie.