Weil am Rhein Enorme Hilfsbereitschaft

Verschiedene Abteilungen des Rathauses spannen dabei zusammen. So ist beispielsweise das Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz involviert, wenn es um die Begehung und die Abnahme der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten geht. Der Betriebshof steht zudem für Sonderaufgaben bereit und auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützt, heißt es.

Rathaus klärt Fragen

Um den Überblick in dieser Krisensituation zu behalten und mit konkreten Zahlen arbeiten zu können, ist es für die Stadt wichtig, dass sich Ukrainer, die in Weil am Rhein ankommen, bei der Ausländerbehörde der Stadt melden. Dies gilt auch für Geflüchtete, die bei Freunden, Verwandten oder Privatpersonen unterkommen. Die Meldung kann per E-Mail erfolgen unter buergerbuero@weil-am-rhein.de oder aber direkt vor Ort im Rathaus.

Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde stehen auch zur Klärung der aufenthaltsrechtlichen Fragen zur Verfügung. Entsprechend den rechtlichen Vorgaben werden Geflüchtete durch die Ausländerbehörde registriert und erhalten die notwendigen Bescheinigungen, beispielsweise um Sozialleistungen oder Krankenversicherungsschutz in Anspruch nehmen zu können.

Auch die Beschaffung von alltäglichen Utensilien steht derzeit auf dem Plan. Weil immer mehr Menschen in die 3-Länder-Stadt kommen, ist hier Eile geboten. Die Stadt ist auf der Suche nach gut erhaltenen Matratzen, Bettdecken, Kissen, Geschirr sowie Handtüchern. Wer helfen will und diese Hilfsgüter anzubieten hat, darf sich per E-Mail an ukraine@ weil-am-rhein.de melden.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Weil am Rhein unter www.weil-am-rhein.de/start/rathaus/hilfe+fuer+die+ukraine