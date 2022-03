Weil am Rhein Enorme Spendenbereitschaft

Ab 18 Uhr wurden nicht nur in den Kellerräumen unter dem Weiler Textilmuseum Spenden für die Menschen in der Ukraine angenommen, sondern auch in weiteren spontan organisierten Räumen des Kulturzentrums. Gleichzeitig wurden einige Spender an die Spedition Fröde am Weiler Hafen verwiesen, die auch den Transport der Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze übernimmt. Von dort aus werden die Hilfsgüter dann weiter in die Ukraine gebracht.

Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel

Warme Kleidung, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel und Babynahrung waren gewünschte und als Bedarf genannte Hilfsmittel, die die meisten Spender auch tatsächlich anlieferten. Einige, die der Aufruf erreichte, hatten diesen auch an Privatpersonen und Firmen weitergeleitet, so dass auch Spenden beispielsweise von einem Supermarkt und einer Apotheke im Rheincenter dabei waren. „Man muss den Menschen doch einfach helfen, sie haben die Kriegssituation in der Ukraine nicht herbeigeführt“, lautete der Kommentar einer Dame vom Vivace-Chor, die dem Aufruf nicht nur gefolgt war, sondern ihn auch weitergeleitet hatte. „Wir wollen einfach nur den Menschen in der Ukraine helfen, mehr nicht“, war die fast einmütige Aussage der teilweise schwer bepackten Spender, die schnell ihre Parkplätze wieder räumen wollten, um weiteren ankommenden hilfsbereiten Bürgern Platz zu machen.

„Die Räume sind voll bis oben“, lautete dann auch das Fazit von Pavel Kopylov nach einer knappen Stunde, als sein Blick auf eine Vielzahl an Kartons fiel, die noch auf dem Innenhof am Textilmuseum standen. „Ich würde mir wünschen, die Menschen in der Ukraine bräuchten unsere Hilfe nicht, aber leider zeigen uns die täglich schlimmer werdenden Bilder und Nachrichten etwas anderes“, kommentierte ein Weiler seine Lebensmittelkonserven-Spende.