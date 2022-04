Weil am Rhein Entdecken, erleben, experimentieren

Spielbus

Leinen los: Auch in diesem Jahr wird der Spielbus der Stadtjugendpflege während der Sommerferien in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs sein. Das offene Ferienprogramm bringt unter dem Motto „Auf der Suche nach dem Piratenschatz“ eine breite Palette an kreativen, spaß bringenden und handwerklichen Themen mit, heißt es. Das Angebot des Spielbusses richtet sich an alle Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Türen öffnen sich immer vormittags von 9.30 bis 12.30 Uhr und nach der Mittagspause von 14 bis 17 Uhr.

Der Spielbus fährt in den Sommerferien drei verschiedene Haltestellen an: Vom 1. bis zum 5. August macht er auf dem Spielplatz Bromenackerweg in Haltingen Station, vom 8. bis zum 12. August auf dem Schulhof der Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein und vom 15. bis zum 19. August steuert der Spielbus den Stadtteil Friedlingen und mit dem Rheinpark einen neuen Standort an. Die Piraten-Crew des Spielbusses freut sich auf zahlreiche junge Crew-Mitglieder.

Weitere Infos erteilt die Stadtjugendpflege, Hinterdorfstraße 39, Tel. 07621/ 791100, E-Mail info@stadtjugendpflege-weil.de.

Ferienbetreuung

In diesem Jahr geht die Ferienbetreuung der Stadtjugendpflege vom 22. bis zum 26. August in der Jugend- und Kindereinrichtung (Juke) Haltingen über die Bühne. Dort werden rund um das Thema „Farben“ zahlreiche Kreativ- und Spielangebote, Experimente und kleine Workshops angeboten. Die Kernbetreuung findet von 9 bis 16 Uhr statt, außerdem besteht die Möglichkeit zur Frühzeitbetreuung von 7.30 bis 9 Uhr und Spätbetreuung von 16 bis 17 Uhr.

Die Ferienbetreuung richtet sich an alle Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Die Gesamtkosten inklusive Mittagessen belaufen sich auf 125 Euro (Kernbetreuung). Für die Früh-/Spätbetreuung werden pro Tag weitere fünf Euro berechnet. Anmeldeschluss ist der 25. Juli. Die Unterlagen sind auf Anfrage oder online unter www.weil-am-rhein.de/stadtjugendpflege erhältlich.

