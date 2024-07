Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat diesen Beschluss gefasst, heißt es in einer Mitteilung. Stahl ist seit 25 Jahren in der Sparkassenorganisation tätig und hat in den vergangenen acht Jahren bei der Sparkasse Markgräflerland in den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Risikomanagement und Controlling Führungsverantwortung übernommen. Seit dem 1. April leitet er den Bereich Gesamtbanksteuerung. Der 44-jährige Bankbetriebswirt lebt mit seiner Partnerin in Kandern. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Für mich bedeutet diese neue Herausforderung eine tolle Chance, die zukünftige Entwicklung der Sparkasse aktiv mitzugestalten“, wird er zitiert. Ab Donnerstag, 1. August, wird er stellvertretendes Vorstandsmitglied sein.