Weil am Rhein Entwurf des Haushalts 2018 gebilligt

Weil am Rhein. Der Finanzausschuss des Gemeinderates hat am gestrigen Montag den Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr einstimmig beschlossen. Der Gemeinderat wird sich mit dem Haushalt in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr, befassen.

„Der Haushaltsplanentwurf 2018 spiegelt im Wesentlichen die während des Jahres gefassten Beschlüsse des Gemeinderats zu den zentralen Aufgaben wider“, erklärte Bürgermeister Rudolf Koger.

Beschlüsse zu den Abdankungshallen Märkt und Ötlingen

In einem Punkt wurde der Auftrag an die Stadtverwaltung ergänzt: Für die Abdankungshalle in Märkt sollen im kommenden Jahr bautechnische Untersuchungen zum Zustand des Gebäudes erfolgen und sich daraus ergebende Konsequenzen definiert werden. Zugleich sollen nach einer Begutachtung erste Maßnahmen getroffen werden, um das Gesamterscheinungsbild zu verbessern.

In ähnlicher Weise will die Stadt jetzt auch bei der Abdankungshalle in Ötlingen vorgehen, die ebenso in die Jahre gekommen ist und bei der Wasserschäden festgestellt wurden.

Haushaltsvolumen von 103 Millionen Euro

Der Haushaltsplan 2018 sieht in seinem sogenannten Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) ein Volumen von rund 76,4 Millionen Euro und in seinem Finanzhaushalt (Investitionen) von rund 26,5 Millionen Euro vor. Einer der zentralen Punkte im kommenden Jahr wird die energetische Sanierung der Gemeinschaftsschule sein (Gesamtinvestition von rund acht Millionen Euro). Angesichts eines Kreditprogramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau, an dessen Ende ein verlorener Zuschuss in Höhe von 700 000 Euro steht, wurde auch erstmals seit dem Jahr 2000 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4,3 Millionen Euro befürwortet, das innerhalb von zehn Jahren zurückzuführen ist.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz würdigte die konstruktive Beratung im Finanzausschuss, die Ausdruck des guten Miteinanders im Gemeinderat sei.