Weil am Rhein Entwurf überzeugt mit Balance und Optik

Der Siegerentwurf zeige eine „attraktive Balance“ für das am Ortseingang in der Römerstraße gelegene Grundstück neben dem Heizkraftwerk, das bereits einen Architekturpreis erhalten hat, heißt es zur Begründung. Am anderen Ende des Grundstücks befindet sich eine als Aufenthaltsort für geschützte Eidechsen gestaltete Naturfläche sowie der Vitra-Campus. 18 der 19 Juroren stimmten für den Entwurf von WWA, da dieser in optimaler Weise die Anforderungen von Städtebau, preiswertem und komfortablem Wohnen, medizinischen Einrichtungen und den Wünschen von Gemeinde und Bauherren verbinde.

„Der Entwurf zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er baulich in das Stadtbild von Weil am Rhein passt, dringend benötigten Wohnraum schafft und die Nachbarschaft positiv ergänzt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders hervorgehoben wurde die hohe Wohnqualität und die ansprechende Optik des Entwurfs.