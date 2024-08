Weil am Rhein: Er ist der Neue im Rathaus

Vorgänger Michael Gleßner übergibt den Rathausschlüssel an Peter Reinacher. Foto: Saskia Scherer

Eines der Themen, die den 63-Jährigen besonders umtreiben, ist die Zukunft der Festhalle. „Da wird der Ortschaftsrat verstärkt drangehen“, kündigt er an. Seit Bürgermeister Martin Gruner die 3-Länder-Stadt verlassen hat, sei nichts mehr passiert. Natürlich sei ihm bewusst, dass dessen Stelle danach einige Zeit vakant war. Aber: „Für die Vereine ist das eine Katastrophe“, meint der designierte Ortsvorsteher, der selbst Vorsitzender des Haltinger Turnvereins (TV) ist. „Egal, was man machen will, mit einer Zugangsbeschränkung auf 199 Personen funktioniert es nicht“, meint er. Der TV müsse jedenfalls in andere Hallen ausweichen.