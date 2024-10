Weil am Rhein: Er schätzt das Miteinander im Ort

Und wie sieht es mit den jüngsten Dorfbewohnern aus?

Weil am Rhein ist ja Kinderfreundliche Kommune – und wir haben das nach Märkt geholt, um auch die Kinder in das Gemeindeleben einzubinden. Denn dabei ist ja das Besondere, dass die Kinder aktiv eingeladen, gehört und miteinbezogen werden. Diesen Sommer fanden die Streifzüge mit den Kindern durch den Ort statt. Die Ergebnisse wurden nun ausgewertet. Jetzt geht es darum, was wir umsetzen können. Die Kinder haben eine erste Rückmeldung von der Stadtverwaltung erhalten. Der Wunsch lautet, die Kinder im kommenden Jahr noch einmal einzuladen, um mit ihnen im Dialog zu bleiben und die Ergebnisse gemeinsam zu besprechen.

Sie waren bei den drei Kommunalwahlen 2014, 2019 und 2024 Stimmenkönig. Was bedeutet Ihnen das?

Die Anzahl an Stimmen sind ein Maßstab für das Vertrauen und die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler. Sie bedeuten mir Zuspruch und Verpflichtung zugleich. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt spielt zum Beispiel eine Rolle – und die ist, wie ich finde – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – ausgezeichnet. Es gibt ein sehr gutes und vertrauensvolles Miteinander.

Welches waren die größten Projekte, die Sie in den zehn Jahren begleitet haben?

Sicherlich war der Brückenbau über die Autobahn eines der aufwändigsten Projekte. Als Ansprechpartner für die Einwohner, die Baufirmen und das Regierungspräsidium Freiburg als Projektträger war ich von der Planung der Maßnahme über die Infoveranstaltung in der Altrheinhalle bis hin zur Einweihungsfeier täglich gefordert. Wichtiger als in Stein gemeißelte Bauten ist mir das individuelle und soziale Wohlbefinden der Einwohnerschaft mit dem Lebensort Märkt, von den Kleinsten bis hin zu den Senioren – auch wenn es da oft Rahmenbedingungen gibt, die wir nicht beeinflussen können. Vielleicht müssen wir lernen, es als Verdienst zu werten, wenn in unserer kleinen Gemarkung Landschaft nicht verbaut und nicht versiegelt wird sondern der Landwirtschaft und Naherholung dient. Ich finde es zum Beispiel toll, dass die Stadt in der Grundschule im Einvernehmen mit der Schulleitung ein zusätzliches Klassenzimmer realisiert ohne Oberfläche zu versiegeln. Ich freue mich darüber, dass wir die Abdankungshalle nicht abgerissen, sondern mit ihrer einzigartigen und wertvollen Architektur erhalten haben. Und natürlich war unsere 850-Jahr-Feier vom feierlichen Festakt, dem Tag der Vereine und den zahlreichen Veranstaltungen während des Jahres ein besonderes und großes Projekt, das für alle Akteure in Erinnerung bleibt.

Was hätte in der Zeit besser laufen können?

Unbedingt das Projekt Feuerwehrgerätehaus. Das war eine große Enttäuschung. Es ging ja darum, die Daseinsvorsorge in Märkt zu sichern. Wir waren mit der Planung schon so weit – und dann wurde der Neubau nicht realisiert. Ich hatte mir gewünscht und gehofft, dass dieses Projekt auch noch mehr Leute zur Wehr holt. Das wäre eine gute Chance gewesen.

Welche Ziele haben Sie für den Stadtteil Märkt für diese Amtsperiode?

Die Erweiterung der Kapazitäten der Schule ist zunächst das Wichtigste. Sicherlich wird auch ein Thema sein, wie es weiter geht mit einem möglichen Lkw-Durchfahrtsverbot im Ort, auch wenn wir da nur begleitende Beobachter sind. Die Umsetzung der Ideen, die die Kinder bei ihren Streifzügen entwickelt haben, steht an. Ein Augenmerk liegt auch auf den bekannten Investitionen – Stichwort Altrheinhalle. Begleiten wird uns auch das Thema des sicheren Radverkehrs, Stichwort „Wilde Querung“, und die Haltinger Straße/Holcim. Ein besonderes Anliegen ist mir das Wohlbefinden der Senioren, für die es ein abwechslungsreiches Angebot an Unterhaltung, Information und der Möglichkeit zu persönlichem Austausch geben sollte. Unmittelbar steht nun die Entschlammung des Brandweihers an. Stark unterstützt hat uns dabei der Angelverein Weil am Rhein und Leute aus dem Dorf – ohne die Menschen, die uns uneigennützig unterstützt haben, hätte es nicht funktioniert. Das ist auch ein Beleg für das Miteinander. Das macht mir Freude und bestärkt mich.

Stefan Hofmann

Der 60-Jährige

stammt aus Märkt, wo er seit 2014 Ortsvorsteher ist. Er absolvierte eine Lehre als Industriekaufmann bei der Firma Wampfler, bevor er nach der Hochschulreife BWL/Informatik studierte. Mit 38 Jahren trat er in den Schuldienst und arbeitet heute als Lehrer für Volks- und Betriebswirtschaftslehre und Informatik an einer beruflichen Schule. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder sowie zwei Enkel.