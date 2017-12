Weil am Rhein Er war eine närrische Institution

Weil am Rhein (sif). Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein närrisches Urgestein: Hermann Schupp, ein waschechter Weiler, der über die Stadt hinaus bekannt war, ist am Mittwochabend im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit im Krankenhaus gestorben. Der Wunsch von Oberzunftmeister Dietmar Fuchs beim Fasnachtsauftakt am 11.11., als der Fasnächtler mit Leib und Seele in den Zuhörerreihen saß, „Hermann, an den Zunftabenden stehst Du wieder bei uns auf der Narrenbühne“, geht jetzt nicht nur zum großen Bedauern seiner Zunftfreunde nicht mehr in Erfüllung.

Hermann Schupp, der vor zwei Jahren mit seiner Frau Margrit den 50. Hochzeitstag feiern konnte, war eine Kämpfernatur und voller Humor. Noch vor zwei Wochen saß er mit Stammtischfreunden zusammen, doch nun besiegte ihn seine schwere Krankheit, die ihn vor rund drei Jahren heimgesucht hatte.

Hermann Schupp, ein versierter und geschätzer Kfz-Mechnikermeister, führte viele Jahre zusammen mit seinem damaligen Jugendfreund Roland Kiefer mit viel Erfolg ein BMW-Autohaus. In Friedlingen begannen sie in jungen Jahren mit einer Werkstatt und angeschlossener Tankstelle. Mit Engagement („da haben wir gekrampft ohne Ende“) bauten sie den Betrieb aus und eröffneten 1973 mit Weitblick in Lörrach an der Wiesentalstraße eine Filiale.

Die Expansion des Unternehmens ging weiter, denn 1983 baute Schupp+Kiefer an der Römerstraße, dort, wo sich heute das VitraHaus befindet, ein modernes Autohaus mit Werkstatt und später ein zusätzliches Gebrauchtwagenzentrum. Damals beschäftigte die Firma mehr als 50 Mitarbeiter. Mit 67 Jahren, also vor elf Jahren, ging der Unternehmer in den Ruhestand.

Hermann Schupp, langjähriger Zunftmeister und Zunftrat, war eine Institution in der Narrenzunft. Erstmals stand der Fasnächtler, der auch ein versierter Verseschmied war, am 11.11.1971 auf der Narrenbühne. Für sein 44-jähriges närrisches Wirken erhielt er vor zwei Jahren die höchste Auszeichnung des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte. Ob an den 11.11., als er 25 Jahre lang mit Dieter Buchheimer als „Friedlinger Schlosser“ aufs Zwerchfell drückte, oder an den Zunftabenden mit wechselnden Rollen und in stets besonderer Kostümierung – seine Auftritte bleiben unvergessen. Oft ratterte, knarrte, hupte und rauchte es bei seinen Auftritten auf der Bühne der Jahnhalle. Hermann Schupp war in der Narrenzunft eine feste Größe und ein beliebter Kollege.

Seine Liebe gehörte auch dem Wasser und dem Motorbootfahren. Zum einen war Hermann Schupp Mitbegründer des Weiler Motorboot- und Yachtclubs, zum anderen frönte er seiner Leidenschaft mehr als 25 Jahre auf dem Murtensee in der Schweiz, wo das Ehepaar Schupp während der Sommermonate an den Wochenenden anzutreffen war. Auch die Pflege seiner „Ranch“ am Tüllinger gehörte zu den im Ruhestand liebgewonnenen Gewohnheiten.

Eine langjährige Freundschaft pflegte Hermann Schupp auch zu seinem Jugendfreund, dem in Wien lebenden Burgschauspieler Heinz Zuber. Trotz der großen Distanz blieben sie immer in Kontakt und trafen sich gelegentlich.

Hermann Schupp hinterlässt neben seiner Ehefrau Margrit einen Sohn, Schwiegertochter und zwei Enkel.