Weil am Rhein: Er will Bewährtes erhalten und Neues wagen

Abwechslungsreich. Es gab viele Antrittsbesuche von Kunden und auch Politikern, ebenso Sitzungen von Gremien und Aufsichtsräten. Und beschäftigt hat mich vor allem die Zukunft der Bank. Daher habe ich nach meinem Amtsantritt allen Mitarbeitern eine Vision aufgezeigt, wo die Sparkasse Markgräflerland 2030 stehen soll.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen?

Teamarbeit und ein gutes Miteinander sind mir wichtig, ebenso eine klare Kommunikation und klare Entscheidungen, die transparent dargelegt werden. Verlässlichkeit ist auch ein wichtiger Wertmaßstab. Im Interesse des Erfolgs ist es mir wichtig, dass die Erwartungen zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften klar besprochen sind. Augenhöhe steht hier aber auch im Fokus.

Mit Ihnen und Ihrem Vorstandskollegen Maik Ebner an der Spitze hat es einen Generationswechsel gegeben. Bedeutet diese personelle Zäsur auch, dass die Sparkasse einen neuen Kurs einschlägt?

Meine Devise lautet: Das Bewährte erhalten und das Neue wagen. Da ich schon in den zurückliegenden Jahren als Vorstandsmitglied in Strategiefragen eingebunden war und diese mitgetragen habe, wird es keinen radikalen Kurswechsel geben. Wichtig ist, auf dem Weg in die Zukunft die gesamte Mannschaft mitzunehmen. Es wird Veränderungen in den Arbeitsmethoden und beim Einsatz moderner Technik geben. Als Vorstandsvorsitzender muss man stets reflektiert sein und wichtige Entscheidungen sorgsam und verantwortungsbewusst treffen.

Welche Herausforderungen sehen Sie künftig auf die Geld- und Finanzinstitute zukommen?

In Sachen Regulatorik und Bürokratie kommen immer größere Anforderungen auf die Banken zu. Regulatorische Bestimmungen und Vorschriften sind wichtig, aber sie müssen sinnstiftend und zielführend sein. Und das ist leider nicht überall der Fall. Zu den Herausforderungen gehören auch die fortschreitende Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Mich beschäftigt auch der sich verändernde Leistungsgedanke in der Gesellschaft stark. Nach einer jüngsten Studie leisten wir Deutsche im Schnitt 30 Prozent weniger im Vergleich der OECD-Länder. Wenn man Wohlstand und Rente sichern will, muss in Deutschland wieder mehr gearbeitet werden. Davon bin ich überzeugt.

Wappnet sich die Sparkasse Markgräflerland für die Zukunft?

In jedem Fall. Kluges Handeln und Unternehmergeist sind unerlässlich. Wir investieren viel in die Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter, ebenso in eine nachhaltige Transformation. Auch werden wir die Zahl der Auszubildenden deutlich und dauerhaft erhöhen, von derzeit elf auf 19 pro Lehrjahr. Gesamt beschäftigen wir dann dauerhaft 44 Auszubildende. Zudem werden wir in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg nicht nur den Studiengang Finanzdienstleistung, sondern künftig auch digitales Wissensmanagement, Wirtschaftsinformatik, Data-Science mit künstlicher Intelligenz sowie Personalmanagement anbieten. Damit wollen wir uns breiter aufstellen und für junge Talente interessanter sein.

Die Konjunktur schwächelt und die Wirtschaft lahmt. Wie wirkt sich das auf das Geschäftsgebiet der Sparkasse Markgräflerland und die Bank selbst aus?

Der Wohnungsbau stagniert nach wie vor, wenngleich wir einen leichten Anstieg auf niedrigem Niveau bei der Kreditnachfrage im privaten Wohnungsbau feststellen. Es fehlt eine klare Gesetzgebung. Und im Bereich der energetischen Sanierung gibt es zu wenige attraktive Unterstützungsprogramme. Bauvorschriften und die Bereiche Baunebenleistungen und Baunebenkosten müssten reformiert werden, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Bei Unternehmen stellen wir eine verhaltene Stimmung fest. Teilweise werden Investitionen zurückgehalten oder ins Ausland verlagert. Man muss mehr Zutrauen und Vertrauen in die Unternehmen haben. Wir sind jedenfalls in engem Austausch mit den Firmen.

Stephan Grether

Der 41-Jährige

ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er wohnt mit der Familie in seinem Heimatort Auggen. Grether, der vom Lehrling zum Vorstandschef der Sparkasse Markgräflerland avancierte, hatte nach Banklehre und Weiterbildungen ein betriebswirtschaftliches Studium an der Sparkassenhochschule mit dem Bachelor erfolgreich abgeschlossen. Er hat klare Zielvorstellungen, ist verwurzelt im Markgräflerland und verfügt über ein großes Netzwerk.

Seine Leidenschaften

sind die Jagd, Kochen und gutes Essen. Auch fährt er als Ausgleich zum stark fordernden Berufsalltag gerne Fahrrad.